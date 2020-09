Honderden Britse postbusbedrijven leiden naar tandarts in Vlaanderen

De belangrijkste stroman die opduikt in de FinCEN Files, woont in Vlaams-Brabant. Het gaat om een tandarts wiens naam opduikt op de jaarrekeningen van 385 Britse postbusbedrijven die opduiken in de gelekte geheime Amerikaanse witwasmeldingen, de FinCEN Files. Dat schrijven Knack, De Tijd en Le Soir maandag. De man ontkent alle betrokkenheid.