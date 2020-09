Agenten passen “gepast geweld” toe tegen stomdronken studenten die hen bekogelen tijdens illegaal feest in Rotterdam

In Rotterdam liep het afgelopen weekend danig uit de hand op een illegaal huisfeest: tientallen studenten bekogelden agenten toen die het feest wilden stilleggen. De politie moest uiteindelijk “gepast geweld” gebruiken, zegt een woordvoerder.

De festiviteiten vonden zaterdagavond plaats in de Rotterdamse wijk Kralingen. Enkele buurtbewoners hadden de politie gealarmeerd nadat het er wel erg luid aan toe ging in een huis. Toen de politie eraan kwam, werden ze door tientallen feestvierders bekogeld met onder meer afval en flessen. Na de bekogeling zag de politie een groep van ongeveer twintig studenten het pand aan de achterzijde uitrennen. Daarop werden extra agenten ingeschakeld. Eens binnen, bleek ook daar grote chaos. Nog een dertigtal personen bleek zich te verstoppen op allerlei plaatsen in het huis, zelfs in de douche en onder bed.

De meeste feestgangers waren “stomdronken” en niet van plan te vertrekken, meldt de politie. Het feest werd uiteindelijk met “gepast geweld” beëindigd. “Deze ’studenten’ hebben kennelijk lak en maling aan de urgentie die de bestrijding van de pandemie van iedereen vraagt”, aldus de woordvoerder. “Er is door mijn collega’s gepast geweld gebruikt om de studenten uit het pand te krijgen. Ze hebben ook allemaal een boete gekregen.”

De burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb zegt bedroefd te zijn over het gedrag van de studenten in zijn stad. “Ik ga geen krachttermen gebruiken, maar ik ben er diep verdrietig over”, zegt hij. “Ze hebben zich misdragen.”