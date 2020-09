Hoe de blauwe brulboei Bouchez zich in minder dan een jaar onmogelijk maakte in de Wetstraat

“Geloof me, het is nog erger dan wat in de kranten staat.” Zo vatte een partijvoorzitter maandagmorgen het ‘probleem’ Georges-Louis Bouchez samen op het wekelijkse partijbestuur. Hoe komt het toch dat de blauwe brulboei Bouchez zich in minder dan een jaar onmogelijk heeft gemaakt in de Wetstraat? Een reconstructie aan de hand van zeven uitspraken.