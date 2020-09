Huiszoeking bij KV Mechelen in kader van onderzoek naar FNG-topman Dieter Penninckx

De Mechelse onderzoeksrechter en speurders van de politie hebben maandag een huiszoeking uitgevoerd bij KV Mechelen. De huiszoeking kaderde in het onderzoek naar de failliete modegroep FNG en haar topman Dieter Penninckx. Penninckx was ook sterke man bij KV Mechelen.

Het onderzoek bij FNG draait onder meer om valsheid in geschrifte en witwas. Of er bij de club zaken in beslag zijn genomen, is niet duidelijk. In belang van het onderzoek wil het parket ook geen details vrijgeven. Wel wordt benadrukt dat de huiszoeking niets te maken heeft met een onderzoek naar de club zelf.

De raadkamer verlengde de aanhouding van Dieter Penninckx vorige week met een maand. Tegen die beslissing zou geen beroep zijn aangetekend. De advocaten van Penninckx wensten niet te reageren op de aanhouding van hun cliënt.

KV Mechelen bevestigt de huiszoeking, maar wil verder geen commentaar geven.