Koning weigert ontslag preformateurs, timing nieuwe regering komt in gedrang

Koning Filip heeft preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau gevraagd hun werkzaamheden voort te zetten. Woensdag zullen ze opnieuw verslag uitbrengen op het Paleis. De koning vraagt de verschillende betrokken partijen zo spoedig mogelijk het vertrouwen te herstellen. Dat staat in een mededeling die het Paleis maandag heeft verstuurd na de audiëntie van de preformateurs bij de koning.

Het was de bedoeling dat Lachaert en Rousseau hun eindverslag aan de koning zouden voorstellen, waarna een formateur - en dus toekomstige premier - de fakkel zou kunnen overnemen. De gebeurtenissen van de voorbije 24 uur beslisten daar anders over. Een interview van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zette kwaad bloed bij de andere Vivaldi-partijen. Het partijbestuur van SP.A stelde maandagmiddag zelfs onomwonden dat de Vlaamse socialisten niet meer wilden onderhandelen met de MR.

Wat volgde was een vergadering van liberalen, socialisten, groenen en CD&V op het Egmontpaleis, waar al snel werd overgeschakeld op een ronde bilaterale gesprekken. Nadat Lachaert en Rousseau om iets voor 17.00 uur naar het Paleis vertrokken voor hun geplande onderhoud, viel in onderhandelaarskringen te horen dat er geen consensus werd bereikt. Na hun onderhoud bij de koning legde het duo geen verklaringen af.

“Vertrouwen herstellen”

In elk geval heeft de koning hun ontslag geweigerd en hen gevraagd de werkzaamheden voort te zetten. “De koning vraagt alle betrokken partijen zo spoedig mogelijk het vertrouwen te herstellen”, luidt het. Ten laatste woensdag worden de voorzitters van Open Vld en sp.a opnieuw op het Paleis verwacht om verslag uit te brengen.

De mededeling van het Paleis expliciteert niet dat het om een eindverslag zou gaan. De blokkering zorgt er alvast voor dat de timing om een nieuwe regering in het zadel te krijgen op 1 oktober sterk in het gedrang komt. Hoe de werkzaamheden er de komende uren en dagen zullen uitzien, is voorlopig nog koffiedik kijken.