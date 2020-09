OVERZICHT. Terwijl België discussieert over bubbel, worden maatregelen in Europa weer fors strenger

In Europa laait het aantal coronabesmettingen hoog op. Vooral Spanje is zwaar getroffen. In Madrid steeg het totale aantal besmettingen met meer dan 14.000 op één dag. Als de Britse regering geen actie onderneemt, stevent Groot-Brittannië tegen midden oktober af op 50.000 nieuwe besmettingen per dag, zegt wetenschappelijk adviseur Patrick Vallance. Overal loeren er dan ook strengere maatregelen om de hoek. Misschien ook bij ons. Een overzicht.