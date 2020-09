“N-VA, CD&V, PS, SP.A, Open VLD, de groenen: allemaal hebben ze al hun nek uitgestoken. Alleen Bouchez staat op de Titanic een selfie te nemen”

En na bijna zestien maanden struikelt de formatie over … MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Het is makkelijk om een karikatuur te maken van de zelfverklaarde Zonnekoning. Op de helft van de foto’s die van hem genomen zijn, kijkt de man licht krankzinnig uit de ogen. Hij strooit politieke handgranaten in het rond met hetzelfde gemak als de drugsmaffia in Antwerpen. Hij drijft iedereen tot wanhoop en trekt zich daar niets van aan.