Anuna De Wever opgepakt na klimaatactie aan het Paleis

Een tiental militanten van Greenpeace en Youth for Climate, onder wie Anuna De Wever en Adelaïde Charlier, heeft maandagnammiddag actie gevoerd aan het Koninklijk Paleis. Daar werden preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau ontvangen door de koning. De activisten wilden met hun actie bij de regeringsonderhandelaars aandringen op het belang van een ambitieus klimaatakkoord.

De klimaatactivisten hadden spandoeken bij met opschriften als “ons klimaat, uw mandaat”. “We vragen dat het mandaat van de regering ook een klimaatmandaat is en dat de klimaatcrisis erkend wordt als een prioriteit. We verwachten dat de doelstellingen en maatregelen mikken op een vermindering van broeikasgassen met 65 procent tegen 2030 en dat er aan de grote vervuilers bijdragen gevraagd wordt”, zegt Pauline Van Cutsem van Greenpeace.

“We vinden het belangrijk nogmaals aan de alarmbel te trekken over het feit dat België de klimaatcrisis als een prioriteit moet behandelen in het nieuwe regeerakkoord omdat we momenteel zwaar achterlopen op de Europese ambitie en onze doelstellingen niet gelijk lopen met die van het akkoord van Parijs”, zegt Anuna De Wever. “We nemen onze verantwoordelijkheid niet voor deze enorme crisis. Wanneer en met wie er uiteindelijk een regering wordt gemaakt, het moet nú en snél.”

Neutrale zone

Maar de actie was niet toegelaten, dus trad de politie op. “Tijdens de actie van Greenpeace werden er vanmiddag 13 mensen administratief aangehouden. Het ging om een niet-toegelaten actie in de neutrale zone. In die zone mogen zulke acties niet plaatsvinden”, zegt Ilse Van De Keere, woordvoerder van de Brusselse politie. “Later was er ook een actie van Extinction Rebellion. Daarbij werden drie mensen administratief aangehouden. Er zal voor iedereen een proces-verbaal opgesteld worden en de betrokkenen zullen een GAS-boete krijgen.” De Wever bevestigt dat zij, samen met alle andere actievoerders, opgepakt werd.