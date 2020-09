Scheidsrechterscommissie geeft OH Leuven gelijk: ref ging twee keer de mist in tegen KV Oostende

Het Professional Refereeing Department van de Belgische voetbalbond heeft maandagavond toegegeven dat de scheidsrechter twee keer de mist ingegaan is tijdens de wedstrijd KV Oostende-OH Leuven (3-1) van zaterdag. Zo hadden de bezoekers niet afgevlagd mogen worden voor buitenspel toen spits Thomas Henry alleen op weg naar doel was, en hadden de Leuvenaars een penalty moeten krijgen voor een fout op Kamal Sowah.

“Tijdens de opwarming voor de wedstrijd werden problemen vastgesteld met het communicatiesysteem tussen de scheidsrechter en de VAR. De problemen konden pas na de eerste helft en tijdens de rust opgelost worden”, schrijft het Refereeing Department. “Beide kapiteins en coaches werden geïnformeerd voor de start van de wedstrijd over de technische problemen met de VAR.”

“Als gevolg hiervan was er geen communicatie tussen de VAR en de scheidsrechter tijdens de eerste helft van de wedstrijd, waardoor de VAR niet in staat was om in te grijpen bij twee situaties.”

Ook twee andere fases werden besproken door het Refereeing Department. Zo ging het onder meer over de penaltyfase in de slotfase van Standard-KV Kortrijk, waarbij Michiel Jonckheere geel kreeg voor een schwalbe “omdat de aanvaller al aan het vallen is voor het contact met de doelman”. Volgens het Refereeing Department was dat de correcte beslissing, en had de VAR niet hoeven tussenkomen (de scheidsrechter bleef na het bekijken van de beelden ook bij zijn oordeel). Ook de penalty voor Eupen na handspel van Ritchie De Laet in Antwerp-Eupen was terecht.