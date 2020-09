Schalke-trainer wankelt na 8-0 tegen Bayern, Marc Wilmots wordt genoemd als opvolger

De stoel van Schalke-trainer David Wagner wankelt na de 8-0-bolwassing die de Königsblauen vorige vrijdag kregen van Bayern München. Volgens de Duitse tabloid Bild moet Wagner komend weekend tegen Werder Bremen winnen om zijn vel te redden, want het bestuur van Schalke is al volop rond aan het kijken naar mogelijke opvolgers. Een opvallende naam daarbij is Marc Wilmots, ex-speler van Schalke 04 en uiteraard ook ex-trainer van de Rode Duivels.

Wagner staat al langer ter discussie in Gelsenkirchen. Zo kon de ploeg van Benito Raman vorig seizoen geen enkele van zijn laatste vijftien competitiewedstrijden winnen. Dit seizoen kreeg hij een nieuwe kans, maar het oplawaai dat Bayern uitdeelde op de openingsspeeldag - 8-0 - is zo hard aangekomen, dat het bestuur geen mislukkingen meer duldt. Komend weekend tegen Werder Bremen, nog zo’n Traditionsverein in moeilijkheden, moet er gewonnen worden. Anders is het Schluss voor Wagner.

Grootste kandidaat om de fakkel over te nemen zou ex-Mainz 05-trainer Sandro Schwarz zijn, maar Bild noemt ook Ralf Rangnick en Marc Wilmots. Die begon zijn trainerscarrière in 2003 bij Schalke, blies de Rode Duivels tussen 2012 en 2016 nieuw leven in maar is nu weer vrij na mislukte episodes als bondscoach van Ivoorkust en Iran. Afgelopen zomer sprak Wilmots al eens met zijn ex-club, maar toen kozen ze in Gelsenkirchen om het vertrouwen in Wagner te behouden.