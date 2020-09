Liever park dan verkaveling: Sjarel (9) zoekt 3,1 miljoen euro om vastgoedproject af te ketsen

Merksem - De 9-jarige Sjarel Boven bindt de strijd aan met vastgoedbeheerder AG Vespa. Die wil 47 woningen laten bouwen op de Kwade Velden in Merksem, maar dat is niet naar de zin van Sjarel. Hij wil de grond van 27.870 vierkante meter kopen en er een park van maken. “Ik heb 3,1 miljoen euro nodig. 2,8 miljoen om de grond te kopen en dan wat extra om de notaris te kunnen betalen en bomen te kunnen planten”, vertelt het ambitieuze kereltje.

Aan de verkoop zijn sowieso enkele voorwaarden verbonden, zo moet het gebied een groen en divers karakter krijgen en moeten er voldoende groen- en speelvoorzieningen zijn. Maar dat vindt Sjarel, die vlak bij de Kwade Velden woont, niet genoeg. “Het is nu al veel te druk. Ik wil dat het een groot park wordt en een veilige omgeving voor vogels, egels en andere dieren.”

Hoe hij het park wil inrichten, dat weet Sjarel ook al: “In het midden komt een vijver om in de winter te kunnen schaatsen en in de zomer te kunnen zwemmen. Er moeten bloemen zijn voor de bijtjes. En de koeien die er nu al zijn, mogen blijven in de voorziene weiden. Van de rest van het park wil ik een loofbos maken. Want naaldbomen laten te weinig licht door, zo verzuurt de bodem en dat is niet goed voor de bloemen.”

Hoe hij 3,1 miljoen euro gaat verzamelen, dat weet Sjarel nog niet, maar hij hoopt wel dat anderen hem op weg kunnen helpen om zijn droom waar te maken. Ideeën mogen gemaild worden naar nieuws@nieuwsblad.be.