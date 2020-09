650 kilo coke gevonden, maar bende gaat vrijuit door procedurefout

Brussel - Drie leden van een drugsbende zijn vrijgelaten uit de gevangenis als gevolg van een procedurefout. In het dossier werd nochtans voor 650 kilogram cocaïne in beslag genomen, goed voor een straatwaarde van om en bij de dertig miljoen euro.

Het onderzoek begon op 22 januari in Antwerpen. Speurders hadden vermoedens dat er containers met cocaïne vanuit Costa Rica de haven werden binnengebracht, en dat de coke nadien naar Brussel werd overgebracht. Verschillende containers werden volledig doorgezocht, maar het resultaat bleek negatief. De Antwerpse speurders brachten wel hun collega’s bij de recherche in Brussel op de hoogte dat er mogelijk een drugsbende actief was onder een vennootschap uit het Brusselse.

“Zij deden op hun beurt een bescheiden onderzoek naar die vennootschap en binnen de kortste keren — zonder dat er nieuwe bewarende aanwijzingen waren — heeft men toen een onderzoeksrechter gevorderd”, zeggen Sahil Malik en Bert Vanmechelen, advocaten van de drugsverdachten. Een procedurefout, menen de strafpleiters. De advocaten gingen samen met hun Brusselse confraters Cédric Moisse en Fabrice Vinclaire in beroep tegen de aanhouding van hun cliënten en de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) is hun redenering gevolgd. De verdachten gaan dus vrijuit.