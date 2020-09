Gentse Overpoort opent na zes maanden en loopt meteen vol, politie grijpt in: straat afgesloten, cafés gevraagd vroeger te sluiten

Gent - De studenten zijn terug in Gent en dat was maandagavond in de Overpoort meteen duidelijk. De nieuwe coronaterrassen die de cafés in de straat mochten zetten, liepen al vanaf ’s middags vol. Te vol. En dus greep de politie omstreeks 23 uur in: de straat werd afgesloten en niemand mocht er nog in.

Plateaus met bier en veel gelach. De studenten genoten zichtbaar van de heropening van de Gentse Overpoortstraat. Nu ze van het stadsbestuur terrassen mochten plaatsen, gingen maandagmiddag een achttal cafés opnieuw open. De politie was er nadrukkelijk aanwezig, zelfs met agenten in burger. Wie geen mondmasker droeg, werd er op gewezen door de politie.

“Het is niet zoals de vorige jaren, maar we zijn blij om hier eindelijk terug samen te zijn. Zo hebben we toch wat die studentenbeleving”, aldus studente handelswetenschappen Michelle (20), met wat vriendinnen op het terras van café Pallieter.

Kotfeestjes

Na 20 uur veranderde de sfeer: het werd grimmiger en zatter in de Overpoort. Aan het begin van de straat ontstond geduw en getrek tussen enkele jongeren, maar de politie komt tussen. Ook een groepje jongens uit een studentenvereniging is zichtbaar blij terug in de Overpoort te zijn, maar vrezen voor het sluitingsuur. “Daarna komt iedereen op straat en gaan ze zich verplaatsen naar de koten. Dan gaat het uit de hand lopen.”

Het duurt niet tot het sluitingsuur, 1 uur ’s nachts, vooraleer het uit de hand loopt. Omstreeks 23 uur grijpt de politie in: de Overpoort wordt na overleg tussen de burgemeester en de korpschef afgesloten. Enkel wie al in de straat was, mag er blijven. Wie eruit gaat, mag niet meer terug. De politie vraagt de cafés die open zijn ook om geen drank meer te serveren na halfeen ’s nachts.

Volgens de politie is de uittocht daarna vlot verlopen, bericht de VRT.

Foto: sd

Foto: sd