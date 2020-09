AS Roma dreigt openingsmatch in Serie A voor groene tafel te verliezen door vergeetachtigheid

AS Roma dreigt voor de groene tafel het duel van speeldag één in de Serie A op het veld van Hellas Verona (0-0) te verliezen. De Romeinen maakten immers een administratieve fout met een speler.

De Guinese middenvelder Amadou Diawara werd voor de start van het seizoen in een lijst met 25 namen ingeschreven als een U22-speler. Maar op 17 juli vierde hij zijn 23e verjaardag. In Italië moeten de namen van de spelers ouder dan 22 jaar worden doorgegeven aan de verantwoordelijke instanties om te kunnen aantreden in de Serie A. Roma vergat dit dus te doen met Diawara, die zaterdag in actie kwam in Verona.

Voor het opstellen van een niet-gekwalificeerde speler riskeert AS Roma een 3-0 nederlaag voor de groene tafel. Om dezelfde reden verloor Sassuolo in 2016 ook al een duel tegen Pescara.