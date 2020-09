Bart De Wever (N-VA) in Gert Late Night: “We maken ze kapot vanuit de oppositie”

Volgens Bart De Wever (N-VA) is een Vivaldi-coalitie nog goed mogelijk, maar die regering zal volgens de burgemeester van Antwerpen weinig goeds beloven. “Ze hangen aan elkaar met spuug en paktouw”, zei hij maandag tijdens de opnames van Gert Late Night aan de Antwerpse kade.

Zijn N-VA-partijgenoot Theo Francken was te gast in Gert late night. Maar ook burgemeester Bart De Wever passeerde tijdens de opnames even aan de Evanna, de boot van Verhulst die nu aangemeerd ligt in Antwerpen.

Verhulst vroeg De Wever of de Vivaldi-coalitie nog toekomst heeft. “Ik denk dat ze zullen doorgaan”, zei hij. “Al zullen de blauwe vrienden op de knieën moeten gaan, en wat moeten doorslikken. Dan kan het doorgaan.” Of die regering - een met veel ruzie, aldus Verhulst - wel veel goeds belooft? “We maken ze kapot”, blikte De Wever alvast vooruit. “We maken ze kapot in de oppositie, hé Theo. En dat zal ook niet moeilijk zijn. Ze hangen aan elkaar met spuug en paktouw.”