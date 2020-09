Anderlecht droomt van jackpot: Jérémy Doku kost minstens 30 miljoen euro

Deze Doku moet u gezien hebben. Jérémy Doku (18) pakt bij Anderlecht nu ook uit met goals en assists én maakt indruk in het buitenland. De transfermarkt is nog open tot 5 oktober en het is niet uitgesloten dat een club als Liverpool nog een bod doet. In dat geval is Anderlecht bereid om te luisteren als er een goeie formule wordt gevonden. Lees: minstens 30 miljoen euro en idealiter wordt Doku dan nog uitgeleend aan RSCA.