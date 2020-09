AA Gent bidt voor Kums en Depoitre, Kiev-vedette is erbij

Terwijl AA Gent hoopt dat Depoitre (voet) en Kums (kuit) speelklaar raken, komt Dynamo Kiev morgen op volle sterkte. De enige afwezigen zijn verdedigers Popov, Burda en rechtsachter Tymchyk Geen van hen zijn vaste titularissen. Het 22-jarige supertalent Viktor Tsygankov, in de vorige ronde tegen AZ nog afwezig, is er weer bij. Hij scoorde afgelopen weekend nog. Ook aanvaller Rusyn, een bankzitter die out was met corona, is terug.