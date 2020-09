Rekening loopt hoog op: eersteklassers gaven al ruim 900.000 euro uit aan coronatests

Sinds de eersteklasseclubs begin juli gestart zijn met het wekelijks testen van de spelers en staf, gaven ze in totaal al zo’n 900.000 euro uit aan coronatests. Als de clubs tot het einde van het seizoen in mei zo veel moeten testen, zal het kostenplaatje oplopen tot in de miljoenen.

Ongeveer 300.000 euro geven de clubs uit de Jupiler Pro League samen maandelijks uit aan de coronatests. Vanaf de start van de oefenwedstrijden in juli test elke club in 1A wekelijks alle spelers en stafleden, gemiddeld 45 personen per club. Wanneer iemand positief test, verhoogt de testcapaciteit naar tweemaal in de week. Goed voor in totaal zo’n 1.200 wekelijkse tests van 48 euro per stuk, verdeeld over de achttien ploegen. Voor clubs met een grote kern en besmettingen lopen de kosten dus het hoogst op.

Anderlecht is een van de clubs die al het meest uitgaf. RSCA test telkens meer dan 50 personen en verhoogde deze week de frequentie naar één test om de drie dagen, want Wellenreuther, Vlap, Zulj, Verschaeren en twee stafleden testten al positief. De eerste drie misten daardoor de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Waasland-Beveren. De dag na die match kwam aan het licht dat Yari Verschaeren positief was bevonden.

Bij Genk raakt o.a. Onuachu al besmet. Foto: BELGA

Serieus prijskaartje

Ook andere clubs zagen al spelers uitvallen door het coronavirus. Club Brugge zag Brandon Mechele positief terugkeren van de Rode Duivels en daarna raakte David Okereke besmet. Ook 1B-club Westerlo kreeg er al mee te maken. Net zoals in 1A wordt er in de Proximus League wekelijks getest. Westerlo zag afgelopen weekend de wedstrijd tegen Deinze zelfs uitgesteld worden omdat liefst tien spelers Covid-19 hadden. Het was de eerste profwedstrijd dit seizoen die uitgesteld werd wegens corona.

Dankzij de vele tests worden de besmette personen wel sneller gedetecteerd en in quarantaine geplaatst. Al moeten de clubs er wel iets voor over hebben, want er wordt veel geld aan uitgegeven. Als ze tot eind mei wekelijks hun spelers en stafleden blijven testen, lopen de kosten op tot ruim boven de 3 miljoen euro. Nu zijn ze al zo’n twaalf weken intensief aan het testen. Voorlopig dus goed voor een kostenplaatje van zo’n 900.000 euro.

