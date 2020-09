CLUBNIEUWS. Zulte Waregem zet opnieuw personeel op technische werkloosheid, Waasland-Beveren laat Kobayashi gaan

Speeldag 6 is achter de rug, de eersteklassers bereiden zich alweer voor op hun volgende duel. Ondertussen hopen ze dat het coronavirus uit de ploeg blijft en wordt er gewerkt aan transfers. Een verse portie clubnieuws.

Zulte Waregem: Geen risico met Opare, weer personeel op technische werkloosheid

In de match tegen Club verdween Opare naar de bank. De rechtsachter was niet volledig fit. Hij had last aan de knie nadat hij er op de zaterdagtraining een tik op had gekregen. Aangezien hij vorig seizoen lang out was met een blessure aan diezelfde knie, wilde ¬Dury geen risico nemen. Aan de overkant raakte De Bock op het nippertje speelklaar. Ook hij was niet volledig fit. (tjm)

Zulte Waregem maakt opnieuw gebruik van technische werkloosheid om de ­financiële impact van de coronacrisis de baas te kunnen. Het gaat om enkele personeelsleden in de ad­ministratieve en commerciële omkadering die (deeltijds) thuis moeten blijven. De club zet die stap omdat de kans groot is dat ze nog een lange periode voor beperkt publiek zal moeten spelen – mogelijk het volledige seizoen. De komende vier weken kondigen zich rustig aan, met twee wedstrijden op verplaatsing (Standard en OHL) en nadien de interlandbreak. Pas op 18 oktober is er weer een thuiswedstrijd gepland, tegen Antwerp. (bla)

Club Brugge: Naar Standard op 17 oktober

Club Brugge weet wanneer het aan de bak moet op speeldag negen. Het trekt op zaterdag 17 oktober om 20.45 uur naar Standard.

De terugvordering voor abonnees voor de thuismatch tegen Waasland-Beveren kan aangevraagd worden tot en met woensdag 23 september. Wie niet naar de match mocht of kon, krijgt vijf procent van de prijs van het abonnement terug. (jve)

KV Oostende: Contractuur voor D’Haese

D’Haese liep tegen OHL allicht een contractuur op. Een echografie morgen moet de ernst van zijn blessure duidelijk maken. Hij is twijfelachtig voor de match op Genk. Na de zege tegen OHL gaf Blessin zijn spelers twee dagen vrij.

De speeldata voor de negende speeldag werden bekendgemaakt. KVO trekt op maandag 19 oktober om 20.45 uur naar Waasland-Beveren.(jve)

Waasland-Beveren: Kobayashi naar Qatar

Yuki Kobayashi zoekt andere oorden op. De Japanse spelverdeler trekt naar het Qatarese Al-Khor. Hij streek in september 2019 neer op de Freethiel, maar kon de hoge verwachten nooit echt inlossen. Gisteren werd ook geloot voor de vijfde ronde van de Croky Cup. Waasland-Beveren speelt in het weekend van 9 oktober thuis tegen Sparta Petegem uit tweede nationale. (whb)

AA Gent: Gezocht: jong talent

Het Buffalo Talent Center organiseert opnieuw rekruteringsdagen voor jonge voetballertjes van U10 tot U12. Op woensdagnamiddag 30 september kunnen de getalenteerde voetballertjes

terecht op het Buffalo Talent Center. Een week later kunnen de spelertjes op woensdag 7 oktober terecht in Ninove. Inschrijven kan via de Facebookpagina van het Buffalo Talent Center. (ssg)

RC Genk. Nygren besmet met corona

Na Onuachu, Vandevoordt, Bongonda en Dwomoh is Benjamin Nygren de vijfde Genk-speler die getroffen wordt door Covid-19. Hij liep het virus mogelijk op tijdens interlandverplichtingen met de U21 van Zweden. Hij legde een positieve coronatest af en werd onmiddellijk in quarantaine geplaatst. Zoals elke week werd de volledige Genkse kern en staf op maandag getest. (mg)

Anderlecht: Huurling Musona mag spelen

Knowlegde Musona, die door Anderlecht aan Eupen¬ wordt verhuurd, mag zondag spelen tegen paars-wit. De Panda’s betalen het volledige loon van de 30-jarige Zimbabwaan en dus mogen ze hem ook tegen Anderlecht inzetten. De middenvelder is al sinds januari actief Am Kehrweg, dit seizoen startte hij elke match in de basis. Hij scoorde zondag nog tegen Antwerp. (jug, mah)

OH Leuven: Bekeren in Knokke

OHL moet op 11 oktober in de vijfde ronde van de Croky Cup naar Knokke, een club uit Tweede Afdeling. De wedstrijd wordt om 16 uur afgetrapt. OHL moet in deze ronde al aan de bak omdat het de promotiefinale verloor van Beerschot, dat een ronde later start. De Leuvenaars kennen ook hun agenda voor speeldag negen. OHL moet op zondag 18 oktober om 20.45 uur naar Anderlecht. (mah)

KV Mechelen: Kaya test negatief

Bij KV Mechelen ontbrak Onur Kaya zondagavond tegen Genk uit voorzorg tegen een mogelijke coronabesmetting. Kaya had eerder in de week contact gehad met iemand die later positief had getest op corona. Kaya onderging zaterdag zelf een test en reisde uit voorzorg niet mee met de groep naar Genk. Zondag kreeg hij het nieuws dat zijn test negatief was. Hij kan vandaag gewoon trainen met de groep. (thst)