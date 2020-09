Nog nooit zoveel betalingen via gsm

Bancontact Payconiq heeft vorige maand een recordaantal van 11,5 miljoen mobiele betalingen genoteerd in ons land. Dat is een verdubbeling in vergelijking met augustus vorig jaar, zo schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag.

De stijging is voor een groot deel toe te schrijven aan het succes van de e-commerce. “65 procent van de online betalingen gebeurt mobiel”, zegt Lotta de Meulenaere van Bancontact Payconiq.

Heel wat gebruikers hebben de betaalapp tijdens de coronacrisis ontdekt. “Van maart tot augustus werd de app meer dan 870.000 keer gedownload. Vorige maand betaalden naar schatting 3,85 miljoen Belgen via onze app en de bankenapps die onze dienst hebben toegevoegd.”

Het aantal cashbetalingen is intussen gedaald met zo’n 15 à 20 procent, bevestigt de Nationale Bank. Er gebeuren ook minder afhalingen aan de automaten. Toch is het aantal cashbetalingen in België nog steeds een stuk groter dan 50 procent. Het aandeel daalt wel, maar jaarlijks slechts met een paar procentpunten.