Belg kandidaat om OVSE-gezant voor mediavrijheid te worden

België heeft Patrick Penninckx naar voren geschoven om de nieuwe vertegenwoordiger voor de vrijheid van de media te worden bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), zo meldt Le Soir dinsdag.

De 57 lidstaten van de OVSE hadden tot vrijdag de tijd om kandidaten voor te stellen voor de opvolging van de Fransman Harlem Désir. België stelt de kandidatuur van Penninckx voor, een expert in mediavrijheid en de bescherming van journalisten die momenteel aan de slag is bij de Raad van Europa.

De OVSE is een regionale veiligheidsorganisatie waarin zowel Europese landen, Rusland als de Verenigde Staten zetelen. De gezant voor mediavrijheid is een van de belangrijkste functies in de organisatie, naast het hoofd van het bureau voor democratische instellingen en mensenrechten (ODIHR) en de hoge commissaris voor minderheden.