Gemiddeld aantal ziekenhuisopnames wegens Covid-19 stijgt tot 50 per dag

Tussen 14 en 20 september werden gemiddeld 50 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van een coronabesmetting, blijkt dinsdagochtend uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat zijn er 18,6 procent meer dan in de vorige zevendaagse periode.

In totaal belandden al 19.695 mensen in het ziekenhuis, 66 meer dan maandagochtend gemeld.

Ook het aantal besmettingen blijft stijgen. In de week van 12 tot 18 september zijn in België gemiddeld 1.231 besmettingen per dag geregistreerd, wat neerkomt op een stijging met 51 procent in vergelijking met de week voordien. Sinds het begin van de coronacrisis telde ons land intussen al 103.392 positieve gevallen. Dat zijn er 1.097 meer dan het totaal van maandag.

Het aantal overlijdens bleef stabiel, met een gemiddelde van 2,4 sterftegevallen per dag tussen 12 en 18 september. In ons land zijn sinds het begin van de coronacrisis 9.950 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting (2 meer dan een dag eerder gemeld).

Tussen 5 en 18 september bedroeg de besmettingsgraad 124,7 per 100.000 inwoners, een stijging met 117 procent.