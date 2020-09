Veganistisch broodje in Familie zet kwaad bloed bij Boerenbond

De Boerenbond is misnoegd dat de soap Familie, een veganistisch broodje serveerde. De aflevering werd gemaakt in samenwerking met Gaia. Noch Gaia, noch VTM zien het probleem, schrijft De Morgen.

Je zou denken dat na alle moorden, zelfmoorden en verkrachtingen alle controverses in Familie al aangesneden werden. Toch niet, zo blijkt. De Boerenbond is namelijk ontzet over een veganistisch broodje dat geserveerd werd met een anti-vlees boodschap, uitgedragen door het veganistisch personage Zjef. Zjef benadrukt in de aflevering hoe veganisme tal van voordelen oplevert voor mens en dier. Op het einde van de aflevering wordt duidelijk dat ook de aflevering tot stand kwam in samenwerking met Gaia. Die zien dan ook het probleem niet. “De boodschap die gegeven wordt is weinig schokkend”, zegt Gaia-directeur Ann De Greef aan De Morgen. “Ook VLAM (het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, red.) brengt geregeld reclames op tv om mensen aan te zetten meer vlees en zuivel te consumeren, maar dan met overheidsgeld. Wij maken van dezelfde mogelijkheden gebruik.” Het is overigens niet de eerste keer dat Gaia opduikt zo werd er eerder al Faux Gras geserveerd aan de feestdis van de familie Vandenbossche.