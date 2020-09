Boris Johnson spreekt vanavond natie toe: Britse pubs vroeger dicht, thuiswerken moet weer de norm worden

Premier Boris Johnson had het eerder al aangekondigd: liever de scholen open dan de horeca. Hij lijkt nu ook voet bij stuk te houden want maandagavond werd beslist de pubs en cafés een sluitingsuur op te leggen.

Vanaf donderdag moeten de pubs ten laatste om 22 uur de deuren sluiten. Dat heeft de regering aangekondigd. Met de maatregel wil Londen de nieuwe golf van coronabesmettingen indijken. Ook zal er enkel nog aan tafel bediend mogen worden. Dat zijn de gevolgen van ‘alert-niveau 4’, het Britse waarschuwingssysteem.

Premier Boris Johnson wil zich dinsdagavond in een toespraak tot de Britten wenden om hen de ernst van de situatie duidelijk te maken en hen aan het belang van social distancing en handhygiëne te herinneren. Ook zullen mensen opnieuw sterk aangeraden worden om van thuis uit te werken.

De voorbije dagen kwamen er in Groot-Brittannië dagelijks tussen 3.500 en 4.000 nieuwe besmettingen bij. Gezondheidsexperts waarschuwden eerder op maandag dat het land zonder strengere maatregelen tegen midden oktober afstevent op 50.000 nieuwe gevallen per dag. De Britse regering denkt er dan ook weer aan om delen van het openbare leven opnieuw tijdelijk stil te leggen, een soort pauze van twee tot drie weken waarin de pubs en restaurants opnieuw gesloten zouden worden. In sommige regio’s in het noordoosten van Engeland, Noord-Ierland en Wales gelden al strengere maatregelen.