Gezocht: Servische tolk voor de Europese persconferentie van Sporting Charleroi

Donderdag treft Sporting Charleroi Partizan Belgrado in de derde voorronde van de Europa League. De competitieleider is voor deze wedstrijd op zoek naar een tolk die zowel Frans als Servisch spreekt.

De tolk zal ingeschakeld worden tijdens de persconferenties van woensdag en donderdag.

Charleroi ontmoet donderdag om 19u Partizan Belgrado in het eigen Stade du Pays. In de vorige ronde waren de Serviërs te sterk voor het Macedonische Sfintul Gheorghe. Vanwege de coronapandemie worden de voorrondes in de Europa League over één wedstrijd afgewerkt.