Maddie McCann is volgens Duitse onderzoeker wel degelijk overleden

In een interview op de Portugese nieuwszender heeft Brunswick-officier van justitie Hans Christian Wolters bevestigd dat er bewijzen zijn dat Maddie MacCann overleden is.

Wolters, die het onderzoek naar Christian B. leidt, de hoofdverdachte in de verdwijningszaak van Maddie McCann, bevestigde in een interview met de tv-zender RTP dat er “materieel bewijs” is van de dood van het Britse meisje. Welk materieel bewijs er zou zijn, wil Wolters niet in de media brengen.

De onderzoeker is er wel 100 procent van overtuigd dat de ouders van Maddie volledig onschuldig zijn. De officier reageert daarmee op uitspraken van een voormalige Portugese politiechef, die stelde dat de Duitse autoriteiten bewust op zoek zijn naar een ‘zondebok’ in deze mysterieuze zaak.

Voor Wolters is het een uitgemaakte zaak: Christian B. heeft Madeleine ontvoerd en haar vervolgens om het leven gebracht. ”Veel puzzelstukjes wijzen naar hem”, zegt hij. “We onderzoeken alleen B. en niemand anders. In dit stadium denken we dat hij alleen heeft gehandeld.” Die verklaring wordt weerlegd door Christian Fuelcher, de advocaat van de verdachte. “Ik kan niet op de details ingaan, maar er is iemand bij deze zaak betrokken die mij essentiële informatie heeft gegeven. Als ik het onthul, zul je van verbazing achterover slaan”, aldus de raadsman tegen de Britse tabloid The Sun.