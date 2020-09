“Niet voor herhaling vatbaar”: Gent moet Overpoort al na eerste dag evalueren

Gent - Op de eerste dag van het academiejaar was het in de Gentse uitgaansbuurt maandagavond al zo druk dat de politie de Overpoort om 22 uur moest afsluiten. UGent-rector Rik Van de Walle smeekt de studenten het veilig te houden. Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) zegt dat de situatie “geëvalueerd zal worden.”

De start van het academiejaar lokte heel veel studenten naar de Overpoortstraat. De Stad stond maandag voor het eerst terrassen toe in de bekende uitgaansbuurt, om de social distancing te garanderen. Maar net dat mislukte. Door de grote drukte liep het mis in de Overpoort.

“Dit is echt niet voor herhaling vatbaar”, zei Mathias De Clercq (Open VLD), de Gentse burgemeester, dinsdagochtend op Studio Brussel. “De studenten moeten hun verantwoordelijkheid opnemen. Ik heb de opdracht gegeven om de Overpoort af te sluiten om 22 uur. Dit was niet oké, men moet zijn verantwoordelijkheid opnemen.”

LEES OOK. Eerste feestavond na zes maanden in Gentse Overpoort loopt uit de hand

Gevraagd naar wat er moet gebeuren om de komende avonden een herhaling te vermijden, kon De Clercq dinsdagochtend nog geen antwoord geven. Dinsdagochtend is er overleg tussen de politie en de burgemeester. Daarna worden ook de caféuitbaters gehoord.

“We gaan dat grondig evalueren met de politie en in overleg met de caféuitbaters”, zei De Clercq op Studio Brussel. “Het is aan de studenten om hun burgerzin op te nemen. Het is de verantwoordelijkheid voor elk individu. Wij creëren mogelijkheden in de stad, wij hebben de terrassen uitgebreid. Maar het moet echt veilig.”

Op sociale media regent het verontwaardigde reacties. UGent-rector Rik Van de Walle smeekt de studenten op sociale media om het veiliger te houden. Officieel reageren wil ook de rector pas later, na de samenkomst van de burgemeester met de politiediensten.

Beste studenten, ik beken: ik weet niet goed hoe ik jullie best aanspreek. Moet ik ontgoocheling uiten? Angst? Kwaadheid? Bezorgdheid? Verdriet? Ik weet het niet. Laat mij dus maar gewoon vragen wat ik te vragen heb. (1/2)https://t.co/Ol2phs5G1v via @HLN_BE — Rik Van de Walle (@rvdwalle) September 21, 2020