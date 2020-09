Peter Blom treedt volgend jaar af als topman bij Triodos Bank

Peter Blom stopt in de loop van volgend jaar als topman van Triodos Bank. Dat heeft Blom dinsdag bekendgemaakt. Hij was sinds de oprichting in 1980 actief bij de Nederlandse bank, die ook in België actief is.

Aart de Geus, voorzitter van de raad van commissarissen, noemt Blom “een groot bankier”. “We respecteren zijn beslissing om volgend jaar af te treden.” Volgens de bank is er voldoende tijd voor het vinden van een opvolger. Dat proces is inmiddels in gang gezet.

Blom begon als vrijwilliger bij de bank, en werd in 1982 een van de eerste zakenbankiers bij Triodos. In 1989 werd hij benoemd tot algemeen directeur en in 1997 promoveerde hij tot directievoorzitter. Blom ontving in 2008 in Nederland een koninklijke onderscheiding voor zijn bijdrage aan sociaal bankieren en duurzaamheid.