Greenpeace: “Veeteelt in Europa is slechter voor het klimaat dan alle auto’s”

De uitstoot van broeikasgassen door de veeteelt in de Europese Unie is verantwoordelijk voor 17 procent van de totale uitstoot in de regio en veroorzaakt meer schade aan het klimaat dan alle wagens tezamen. Dat stelt Greenpeace Europe dinsdag in een persbericht op basis van een analyse van gegevens van onder meer de VN en ander wetenschappelijk onderzoek.

Uit de analyse blijkt dat de jaarlijkse uitstoot van de veeteelt tussen 2007 en 2018 met 39 miljoen ton CO2 of met 6 procent is gestegen. Dat is het equivalent van een toename van 8,4 miljoen wagens op de Europese wegen, aldus Greenpeace.

Dieren op Europese boerderijen zouden 502 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten. Wanneer je daar de indirecte uitstoot van broeikasgassen bijtelt zoals die van de productie van veevoeder, landgebruik, ontbossing enzovoort komt dat zelfs neer op 704 miljoen ton CO2.

De EU werkt momenteel aan een nieuwe klimaatwet, waarbij de klimaatdoelstellingen worden geactualiseerd en het landbouwbeleid van de EU voor de komende zeven jaar wordt vastgesteld. Greenpeace Europe hoopt dat Europa de veestapel vermindert en een einde maakt aan subsidies voor de industriële veeteelt. Een vermindering van 50 procent in de veeteelt zou een uitstoot van 250 miljoen ton CO2 kunnen besparen, klinkt het.

“De Europese leiders hebben te lang rond de klimaatimpact van de veeteelt heen gedraaid. De wetenschap is duidelijk, de cijfers ook: we kunnen het ergste van de klimaatverandering niet voorkomen als politici de industriële productie van vlees en zuivel blijven verdedigen”, zegt Marco Contiero, directeur van het EU-landbouwbeleid van Greenpeace.