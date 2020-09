Beelden vrijgegeven van 13-jarige autistische jongen die neergeschoten werd door Amerikaanse politie

De politie van Utah heeft beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe de 13-jarige Linden Cameron werd neergeschoten. Uit de beelden blijkt dat de jonge autistische tiener maar liefst 11 kogels in zijn lichaam kreeg toen de politie hem neerschoot. De jongen ligt nog steeds op intensieve.

Het is begin deze maand dat het drama zich afspeelt in Salt Lake City. Het was de moeder van het kind dat de politie had gebeld omdat haar zoon een crisis doormaakte en ze hulp nodig had om hem in het ziekenhuis te laten opnemen. Ze zou aan de hulpdiensten hebben gezegd dat haar zoon omwille van zijn aandoening schreeuwde en zich opwond, maar niet gewapend was. Cameron heeft namelijk het autistische Asperger-syndroom.

Op de beelden is nu te zien hoe de politie toekomt en Linden onmiddellijk de benen neemt. De politie achtervolgde hem en riep herhaaldelijk dat hij moest stoppen en gaan liggen. Daarop nam een agent zijn wapen en schoot die 11 keer. De jongen raakte gewond aan de schouder, darmen, blaas en enkels.

“Het is maar een klein kind met mentale problemen, waarom hebben jullie hem niet gewoon tegen de grond geduwd. Waarom zijn er geen tasers gebruikt? Politie zou het gewoon moeten zijn om dergelijke situaties te ontmijnen”, vroeg de moeder zich in tranen af aan de lokale zender KUTV.

Volgens het politieverslag werd de jongen ervan verdacht “personen met een wapen te hebben bedreigd”. Maar volgens officier Horrocks zijn er op de plaats van de feiten tot hiertoe geen sporen van wapens aangetroffen.

De beelden werden publiek gemaakt als onderdeel van een transparantiecampagne in de staat Utah. Alle bodycam beelden die gemaakt worden tijdens een schietpartij worden 10 dagen na datum ook vrijgegeven. De omstandigheden worden ondertussen verder onderzocht.