Nieuwe kerncentrale mag er komen, Oostenrijk verliest juridische strijd

De Britse staatssteun voor de bouw van de nieuwe nucleaire eenheid Hinkley Point C in Somerset is geen vorm van ongeoorloofde staatssteun. Dat heeft het Europees Hof van Justitie dinsdag geoordeeld. Oostenrijk, dat zich al jarenlang verzet tegen de Britse staatssteun voor de nucleaire sector, bijt daarmee in het zand.

De kerncentrale Hinkley Point C in het Britse Somerset moet in 2023 klaar zijn en heeft een exploitatieduur van 60 jaar. De Britse overheid heeft ook steun toegekend voor het project. Die steun kreeg in 2014 al groen licht van de Europese Commissie.

Maar de Oostenrijkse regering stapte jaren geleden al naar het Europees Hof van Justitie. Oostenrijk, dat in 1978 uit kernenergie stapte, vindt dat staatssteun voorbehouden moet worden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie en vreest dat de steun de nucleaire sector zal doen heropleven.

Een eerdere Oostenrijkse vordering werd al in 2018 afgewezen en in een nieuwe uitspraak bevestigt het EU-Hof van Justitie nu dat de Europese Commissie het bij het rechte eind had om de Britse staatssteun goed te keuren. Een steunmaatregel moet volgens het EU-Hof aan twee voorwaarden voldoen. Zo moet de maatregelen erop gericht zijn “om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken”. Daarnaast mogen de “voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk wordt geschaad”.

Volgens het EU-Hof voldoet de Britse steun aan die voorwaarden en moet de Oostenrijkse klacht dus afgewezen worden.