Politievakbond VSOA: “Grote stakingsbereidheid bij aanvang 48 urenactie in gevangenissen”

In de Belgische gevangenissen is dinsdagochtend een 48 urenstaking begonnen. Volgens de liberale vakbond VSOA is de stakingsbereidheid heel groot, uit ongerustheid voor corona-uitbraken in de gevangenissen. Volgens het Gevangeniswezen wordt het streefcijfer van het modelplan inzake minimale dienstverlening niet gehaald in elf inrichtingen. In zeven inrichtingen is er politie aanwezig.