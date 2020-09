OVERZICHT. Alle kleurcodes voor onderwijs, sport, reizen, bubbels, … Wat betekenen ze voor jou?

Een kleurcode voor het onderwijs. Een kleurcode voor buitenlandse reisbestemmingen. Een kleurcode voor de sport. Een kleurcode voor de cultuurwereld. En nu mogelijk een provinciaal bubbelsysteem aangeduid met, twee keer raden, een kleurcode. Maar welke regels hangen per sector vast aan code groen (geen risico), geel, oranje of rood (hoog risico) per sector? Voor wie het door al die kleurcodes even zwart voor de ogen wordt: een handige gids.