Nieuw geautomatiseerd sorteercentrum voor Vilvoorde, pakjesbedrijf DPD investeert 50 miljoen

Vilvoorde - Het Franse koerierbedrijf DPD investeert 50 miljoen euro in een nieuw sorteercentrum in Vilvoorde. Het centrum zal voor een groot stuk geautomatiseerd zijn, waardoor enkel het laden en lossen van vrachtwagens nog met handenwerk moet gebeuren. Midden 2022 zou het gebouw klaar moeten zijn.

E-commerce heeft al langer de wind in de zeilen, maar door de coronacrisis heeft de sector nog een extra boost gekregen. Winkels waren wekenlang gesloten en mensen vonden makkelijker dan ooit hun weg naar online winkelen. DPD noteerde een stijging van 70 procent voor het aantal leveringen aan particulieren in België en Luxemburg tijdens de eerste zes maanden van 2020. Het bedrijf leverde vooral meer voeding, speelgoed, sportkleding en gezondheidsartikelen af.

In juli kondigde DPD al aan dat het 60 miljoen euro investeert in vestigingen in Lummen, Sint-Niklaas, Zellik en Puurs. De nieuwe ‘hub’ in Puurs is slechts een tijdelijk depot, en zal op termijn vervangen worden door het nieuwe sorteercentrum in Vilvoorde, waar 50 van de 60 miljoen euro naar vloeit. “De bedoeling is dat de tijdelijke vestiging in Puurs midden oktober van dit jaar operationeel is. Het centrum in Vilvoorde zou midden 2022 klaar moeten zijn. Alle werknemers van Puurs worden dan overgeplaatst naar Vilvoorde”, zegt Silvio Mestdagh, CEO van DPD Belux.

Het sorteercentrum in Vilvoorde zal bovendien voor een groot deel geautomatiseerd zijn: enkel het laden en lossen van de vrachtwagens wordt nog met handenarbeid verricht. “Dat heeft natuurlijk het grote voordeel dat we met grotere snelheid kunnen werken, en dat er meer efficiëntie is”, aldus Mestdagh.