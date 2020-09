Luierfabrikant Ontex start productie van 80 miljoen mondmaskers in Eeklo

Eeklo - In Eeklo start luierfabrikant Ontex met de productie van chirurgische mondmaskers. De nieuwe productielijn wordt dinsdag bezocht door Vlaams minister Hilde Crevits en federaal minister Philippe De Backer. Sinds enkele weken draait de productie van zowat 80 miljoen chirurgische mondmaskers per jaar, waarvoor slechts een handvol personeelsleden nodig zijn.

In het voorjaar kreeg België te kampen met een dreigend tekort aan mondmaskers om medisch personeel te beschermen tegen het Coronavirus. De mondmaskers werden voorheen massaal in China geproduceerd en over een strategische reserve beschikte ons land niet. Enkele Belgische producenten startten de voorbije maanden met de productie van mondmaskers, onder meer een vestiging van hygiënefabrikant Ontex.

Die multinational produceert onder meer hygiëneproducten voor baby’s en mensen met incontinentie in 18 vestigingen, waarvan een grote productiehal in het Oost-Vlaamse Eeklo. Daar werken zowat 550 mensen, voornamelijk arbeiders. Voor de nieuwe productielijn zijn niet veel bijkomende arbeidskrachten nodig, ze draait geautomatiseerd op een handvol personeelsleden.