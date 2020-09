Duizenden vacatures te vinden via Google, met hulp van VDAB en interimkantoren

Wie in België online op zoek is naar een vacature, zal die voortaan eenvoudiger kunnen terugvinden via de zoekmachine van de Amerikaanse technologiereus Google. Het bedrijf werkt daarvoor samen met de overheidsdiensten VDAB in Vlaanderen, Forem in Wallonië en Actiris in Brussel, en met bedrijven zoals Randstad en Jobat. Google wil op die manier bijdragen tot een beter economisch herstel, zei Thierry Geerts, country manager Google België, dinsdagochtend op een virtuele persconferentie.

De nieuwe functie kan gebruikers direct doorverwijzen naar vacatures die aansluiten bij hun zoekopdracht. Zo moeten honderdduizenden vacatures makkelijker vindbaar worden voor werkzoekenden. Volgens Geerts staat de nieuwe functie open voor alle websites die daarin willen integreren. “Het is een open ecosysteem en zal beschikbaar zijn zowel op laptop als op mobiel.”

Jobs op basis van locatie, industrie of tewerkstelling

Wie via de Google-zoekrobot naar een vacature zoekt, vindt bij de zoekresultaten een eerste blik van vacatures die zijn gepubliceerd op de websites van de partners. De gebruiker krijgt meer informatie door op een van de zoekresultaten te klikken. Wie wil solliciteren, wordt dan doorverwezen naar de website waar de vacature wordt gedeeld. De nieuwe functie biedt ook de mogelijkheid om te zoeken op basis van locatie, industrie en of het gaat om een voltijdse of deeltijdse baan.

Volgens Geerts leert de ervaring dat het grotere bereik van een vacature leidt tot meer bezoekers op de websites van vacature-aanbieders en werkgevers.

“Voor ons is dit een hefboom om nog meer impact te creëren”, zei Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder bij VDAB, op de persconferentie. “We zorgen ervoor dat vacatures bij VDAB goed vindbaar zijn voor Google Search. Een werkgever die bij de VDAB een vacature post, krijgt zo meer zichtbaarheid en dus meer kans om de juiste kandidaat te vinden.”

Nieuwe job start op Google

Dat Google intussen een populair kanaal is om een nieuwe job te zoeken, blijkt ook uit onderzoek van Randstad. Volgens Yoeri Middendorp, digital marketing advisor bij Randstad, maakt 36 procent van de kandidaten gebruik van Google. “Daarmee is het aandeel van Google bijna even groot als dat van traditionele vacaturewebsites of uitzendbureaus die 39 procent gebruikt”, zei hij. “Tegelijk zien we dat ‘maar’ 17 procent van de kandidaten hun job vindt via Google, dus er gaapt nog een kloof tussen ‘zoeken’ en effectief ‘vinden’.”

Ruben Van Goethem, hoofd product en marketing bij Jobat, zei dan weer dat Google vandaag de start is van heel wat zoektochten. “Dat is niet anders voor talent dat actief op zoek gaat naar een nieuwe job”, klonk het.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits juicht de lancering van de functie en de samenwerking met de overheidsdiensten en bedrijven toe. “Google is voor veel mensen het venster op een virtuele wereld”, aldus Crevits in een persbericht. “Het is zo populair dat men niet spreekt over ‘iets zoeken’ maar over ‘iets googlen’. Het is dan ook een goede zaak dat deze intuïtieve gebruiksvriendelijke zoekmachine nu ook vacatures laagdrempelig zal weergeven. Want op zoek naar werk is alle hulp welkom. Het snel vinden van de job die op je maat is geschreven, helpt daarbij.”

De komende weken zal de functie worden uitgerold voor alle gebruikers in België.