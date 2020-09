Wereldgezondheidsorganisatie: “Recordaantal nieuwe besmettingen wereldwijd, maar minder doden”

Vorige week is wereldwijd een recordaantal van 2 miljoen nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het aantal overlijdens viel wel met 10 procent terug. De grootste stijging van het aantal besmettingen was er in Europa.

Tussen 14 en 20 september waren er bijna 2 miljoen nieuwe besmettingen, een stijging met 6 procent in vergelijking met een week eerder. “Dat is de grootste stijging van het aantal gevallen op één week tijd sinds het begin van de epidemie”, aldus de WHO in haar weekoverzicht. In dezelfde periode werden 37.700 overlijdens geregistreerd, een daling met 10 procent in vergelijking met de week ervoor. De WHO wijst er wel op dat het aantal geregistreerde gevallen slechts een fractie is van het eigenlijke aantal besmettingen.

De grootste stijging van het aantal gevallen was er in Europa (+27 procent). Het Amerikaanse continent, dat 38 procent van het totale aantal besmettingen telt, blijft het zwaarst getroffen, al daalde het aantal overlijdens vorige week wel met 22 procent.

In Zuidoost-Azië, goed voor 35 procent van het totale aantal COVID-19-gevallen, heeft het aantal doden de kaap van 100.000 gerond. Afgelopen week stierven in de regio 9.000 mensen aan het virus in de regio. En ook in het Middellandse Zeegebied, in de rest van Azië en in Oceanië werd de afgelopen drie weken een lichte stijging van het aantal besmettingen en overlijdens gemeld.

In Afrika blijft de verspreiding van het virus vertragen, met een daling met 12 procent van het aantal besmettingen en met 16 procent van het aantal overlijdens.

Sinds het virus eind december in China opdook zijn er al meer dan 30,6 miljoen besmettingen en 950.000 overlijdens vastgesteld.