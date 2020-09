Bestuurder bestelwagen als bij wonder ongedeerd na zware klap tegen vrachtwagen

Marke / Kortrijk - Bij werken op de E17 in Marke gebeurde dinsdagmorgen een zware botsing. De bestuurder liep als bij wonder geen verwondingen op. “Ik heb heel veel geluk gehad”, aldus de chauffeur.

De man uit Beveren was voor een traiteurdienst gaan leveren bij een tankstation in Marke en moest nog vol-au-vent gaan brengen naar een laatste klant in Ninove. “Ik was gehaast om daar nog voor de middag te geraken en was verrast toen het verkeer plots stilstond”, aldus de man.

Met zijn bestelwagen knalde hij achteraan op een truck. De klap was zo hevig dat zijn bestelwagen kantelde. Heel de voorkant van het voertuig werd vernield, maar als bij wonder kon de man op eigen houtje uit zijn voertuig klauteren.

“Ik zat wat vast met mijn benen, maar raakte via de deur aan de bovenzijde toch nog buiten. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik met de rechterkant botste. Het ongeval is mijn fout”, aldus de man die niet naar het ziekenhuis hoefde.