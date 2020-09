Vrachtwagenbestuurder zwaargewond bij ongeval op E40 in Groot-Bijgaarden

/ Dilbeek - Op de E40 tussen Gent en Brussel is dinsdagvoormiddag een vrachtwagenbestuurder zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval ter hoogte van Groot-Bijgaarden. Dat melden de hulpdiensten.

Door het ongeval moest de E40 een tijdlang afgesloten worden voor alle verkeer. Rond 11.00 uur kon een rijstrook vrijgegeven worden en kort voor 12.00 uur werd de hele snelweg vrijgegeven.

Het ongeval gebeurde maandagvoormiddag kort voor 10.00 uur toen een vrachtwagen ter hoogte van het tankstation in Groot-Bijgaarden inreed op een file. De bestuurderscabine raakte door de klap zwaar beschadigd en de chauffeur moest uit het wrak bevrijd worden. Het slachtoffer werd met zware verwondingen overgebracht naar het UZ in Jette, maar zou niet in levensgevaar verkeren.

Door het ongeval waren de rechter- en middenrijstrook versperd en een tijdlang was zelfs de volledige snelweg afgesloten, waardoor er een file stond die tot in Affligem reikte.