Bpost investeert in 320 dubbeldektrucks: 30 procent minder ritten tegen 2030

Bpost pakt uit met een primeur in de pakjessector: het bedrijf investeert in dubbeldektrucks (DDT), die 60 procent meer pakjes aan boord kunnen vervoeren. Op die manier moeten er ook minder ritten afgelegd worden, wat goed is voor de mobiliteit én voor het milieu. Tegen 2030 mikt bpost, ondanks het jaar na jaar stijgende pakjesvolume, op 30 procent minder ritten. Het project werd dinsdag voorgesteld in het sorteercentrum in Brussel.

Bpost heeft voorlopig al vijf van die DDT’s in gebruik. Binnen tien jaar moeten dat er 320 worden, en tegen 2040 zelfs 550. De nieuwe vrachtwagens zijn 4 meter hoog en 13,6 meter lang, maar het is vooral binnenin -met de twee verdiepingen- dat ze een pak meer ruimte bieden. “In elke DDT passen 70 rolcontainers, goed voor tot 2.100 pakjes, tegenover 44 rolcontainers of 1.200 pakjes in de oude vrachtwagens”, verklaarde Gunther Piens, director Logistics.

Elk dubbeldekvoertuig kan dus 60 procent meer pakjes vervoeren, wat tot een forse daling van het aantal ritten moet leiden. Rekening houdend met een verdere stijging van het aantal af te leveren pakjes, mikt bpost op bijna een derde minder ritten tegen 2030. “Onze voertuigen rijden nu miljoenen kilometers per jaar. Tegen 2030 mikken we op 11 miljoen minder kilometers per jaar, dat heeft een serieuze impact op onze CO2-uitstoot”, verklaarde Luc Cloet, director Mail & Retail.

Bpost maakt zijn wagenpark ook groener. Vanaf volgend jaar zal elke nieuw aangekochte truck op LNG rijden, klonk het dinsdag. “We hebben er nu drie. Onze chauffeurs zijn er heel tevreden over en er zijn in België ook steeds meer stations waar men LNG kan tanken”, aldus Cloet.

Hij wees ook op het proefproject in de stad Mechelen, waar bpost begonnen is met een volledige “emissievrije” uitreiking van brieven en pakjes. “Als dit proefproject een succes is, verwacht ik dat mogelijk nog meer steden zullen volgen”.

De investering in de dubbeldektrucks heeft geen impact op de werkgelegenheid, verzekerde men dinsdag nog. Want bpost houdt nu eenmaal ook rekening met een verdere groei van de pakjesmarkt. De lockdown door corona leidde in het voorjaar nog tot een spectaculaire groei van 78 procent van het aantal pakjes bij bpost. “Intussen is de situatie weer genormaliseerd, maar we zitten toch nog altijd boven het niveau van voor de coronapandemie”, verzekerde woordvoerster Barbara Van Speybroeck. Bpost blijft dus op zoek naar vrachtwagenchauffeurs, en leidt die ook zelf op. Een rijbewijs CE, zoals voor de ‘oude’ trucks, volstaat voor een DDT.