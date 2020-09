BIPT: “We bellen voor het eerst meer via internet dan via de traditionele lijn”

Voor het eerst wordt er meer via internet gebeld dan via de traditionele kabel. Dat stelt het Belgisch Instituut voor Post en Telefonie (BIPT) vast. En we bellen dan het vaakst met Whatsapp of Facebook Messenger.

In vergelijking met de voorgaande jaren zetten een aantal trends zich door. Het gebruik van internettelefonie (57 procent), van internettelevisie (35 procent) en van televisie/video op aanvraag (32 procent) blijft toenemen. Voor de eerste keer wordt vaste telefonie (53 procent) zelfs voorbijgestoken door internettelefonie (57 procent) en het gebruik van sociale media. De markt voor telefoniediensten of berichtendiensten via het internet wordt gedomineerd door: WhatsApp (94 procent) en Facebook Messenger (77 procent).

De tevredenheid over de aangeboden tarieven van telecomoperatoren is de jongste jaren stabiel gebleven, evenals de gemiddelde tevredenheidsscores voor de verschillende producten, gemiddelde tussen respectievelijk 3 en 3,5 op 5.

65 procent van de consumenten geven aan in het afgelopen jaar geen problemen ondervonden te hebben met hun operator. Dat is een verbetering met 4 procent ten opzichte van de vorige editie van de enquête.

Sinds 2012 onderzoekt het BIPT elk jaar de werking van de elektronische-communicatiemarkt in België vanuit het standpunt van de consument. In 2020 zijn opnieuw meer dan 5000 vragenlijsten verzonden om te peilen naar het gedrag van de consumenten op de markt. Aan de hand daarvan kan het BIPT de activiteiten inzake voorlichting van de consumenten beter bijsturen.