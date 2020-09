Gentse studentenbuurt Overpoort krijgt strenge maximumcapaciteit “Wie niet horen wil, zal voelen. Dit is echt niet voor herhaling vatbaar.”

Gent - De Overpoort in Gent krijgt een nieuwe regeling om onverantwoorde drukte zoals maandagavond te voorkomen. Er mag niet meer volk de straat in, dan er plaats is op de voorziene terrassen: zo’n 2.000 mensen. Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) waarschuwt dat “wie niet horen wil” een boete kan krijgen.

De Overpoort krijgt een maximumcapaciteit en de politie zal de straat afsluiten, als er te veel volk opdaagt. Dat zijn twee maatregelen die worden genomen, nadat de Gentse burgemeester dinsdagochtend overlegde met de politie en de café-uitbaters.

Vanaf dinsdagavond zal niet meer volk worden toegelaten in de Overpoortstraat, dan er capaciteit is op de terrassen. Dat is niet zo heel erg veel. Minder dan tien zaken hadden maandagavond een terras uitstaan. Er zijn ongeveer tweeduizend plaatsen.

“Bij grote drukte zal de straat fysiek worden afgesloten en wordt niemand meer toegelaten”, laat De Clercq weten in een verklaring. Dat gebeurde in het verleden, voor de coronacrisis, nog al bij de grote drukte in de Overpoort. De politie kan met hekken de straat afsluiten.

Dinsdagmiddag was het al druk in de Overpoortstraat. ’s Avonds werd het nog drukker. Foto: DVH

Coronaboetes

De Clercq kondigt “extra ogen op het terrein” aan, om studenten op de regels te wijzen. “Horeca-uitbaters blijven verantwoordelijk voor wat er gebeurt op hun terras.” De Gentse burgemeester dreigt ook met boetes voor wie zich niet aan de regels houdt.

De lokale politie was de voorbije weken terughoudend met coronaboetes, ook in de studentenbuurt. “Maar als er toch mensen zijn die regels overtreden, riskeren ze een boete”, zegt De Clercq dinsdag. “Wie niet horen wil, zal voelen. Dit is echt niet voor herhaling vatbaar.”

Bij herhalingen, zal De Clercq de Overpoort volledig sluiten. Dat zien de caféuitbaters niet zitten, klonk het dinsdagochtend. “Als het echt niet gaat, zal ik niet aarzelen om de Overpoort te sluiten”, klinkt het bij De Clercq. “Er is veel mogelijk in onze stad, maar dan moeten de maatregelen wel gerespecteerd worden.”

Foto: carlo coppejans

Kotfeestjes

De vraag is of het feestgedruis in Gent zich niet gewoon buiten de Overpoort zal verplaatsen. Maandagnacht waren na het afsluiten van de Overpoort kort na middernacht nog her en der in de studentenbuurt groepjes jongeren te zien, die de avond verder zetten op kot of op straat.

De politie kreeg maandagavond twintig oproepen van geluidsoverlast. In de nacht van zondag op maandag moest dat ook al zes keer gebeuren, niet ongewoon bij de start van het studentenjaar in Gent.

“Onze diensten hebben althans geen vaststellingen gedaan van kotfeesten”, zegt woordvoerder Matto Langeraert dinsdag. “Telkens ging het om studenten die op straat of in hun kot nog wat luidruchtig aan het praten waren.”