Knuffels, kussen en verboden kotfeestjes: ook met Leuvense studenten had politie de handen vol

Leuven -

Veel goede wil, dat zeker. Maar als de drank in de student is, zijn de coronaregels soms ver weg. Stonden de Leuvense terrassen maandag in de vooravond nog opgesteld volgens ‘social distancing’, dan was daar tegen sluitingsuur nog maar weinig van te merken. Er werd geknuffeld, gezoend en gezongen, en er werden boetes uitgedeeld. “Ik heb het er wel moeilijk mee, omdat je maar één keer student bent.”