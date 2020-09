Jongerenenquête Humo: amper 12 procent heeft nog vertrouwen in politici

Van de Vlaamse jongeren heeft 12 procent vertrouwen in de politici, zo blijkt uit de vijfjaarlijkse jongerenenquête van het weekblad Humo. Vijf jaar geleden had nog 15 procent van de jongeren vertrouwen in hen. Volgens Humo is dat vertrouwen nog nooit zo laag geweest.

Onderzoeksbureau iVOX bevroeg voor Humo 1.000 Vlaamse jongeren tussen 15 en 24 jaar oud over verschillende thema’s, tussen 26 augustus en 8 september. Vier weken lang presenteert het weekblad de resultaten, te beginnen met politiek, geloof en maatschappij.

Bart De Wever

In de huidige politieke impasse hoeft het niet te verbazen dat de Belgische politici er belabberd uitkomen. Slechts vijftien procent van de jongeren vindt nog dat de democratie naar behoren functioneert in België. In 2015 was dat nog 24 procent. Volgens Humo zit de langdurige regeringsformatie daar wellicht voor iets tussen, net als de aanpak van de crisis door het coronavirus.

Als er morgen verkiezingen zouden plaatsvinden, zou Vlaams Belang met 17 procent de meeste jongeren achter zich krijgen. N-VA-voorzitter Bart De Wever blijft dan weer de populairste politicus, net voor Tom Van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang, en Conner Rousseau, voorzitter van sp.a.

“Voor de politiek loopt de jeugd dus niet warm, maar voor het milieu en het klimaat des te meer”, klinkt het. Zo zegt 41 procent bereid te zijn minder het vliegtuig te nemen, verkiest 37 procent het openbaar vervoer of de fiets boven een eigen auto en wil 29 procent later een deel van zijn inkomen afstaan voor de strijd tegen de milieuvervuiling en de klimaatverandering.

Discriminatie

Een op de drie jonge Vlamingen geeft toe zelf al, bewust of onbewust, iemand met een andere huidskleur gediscrimineerd te hebben. Wel vindt bijna de helft de multiculturele samenleving een verrijking. Daarnaast maakt 43 procent zich zorgen over de toenemende agressie tegenover mensen met een migratieachtergrond. Ongeveer evenveel jongeren zijn ervan overtuigd dat de politie harder optreedt tegen die bevolkingsgroep.

Uit de enquête blijkt nog dat zes op de tien jongeren geloven in een hoger wezen of een hogere macht. In 2015 noemde 9 procent zich moslim, nu doet 17 procent dat.

Ook heeft de helft van de jongeren het gevoel dat door corona het leven nooit meer zoals vroeger zal worden. Ook vindt een op de drie dat hij te veel moeten opgeven om de ouderen te beschermen.

