Ook in oktober nog geen fans in het stadion in de Premier League

De Engelse voetbalclubs moeten nog wat langer geduld hebben voor ze weer voor fans kunnen voetballen. De Britse regering heeft, wegens de nieuwe opmars van het coronavirus, de datum waarop supporters naar de stadions kunnen terugkeren een tweede keer uitgesteld.

Staatsminister Michael Gove bevestigde het nieuws dinsdag op de BBC. Omdat het coronavirus in Groot-Brittannië nog steeds de wind in de zeilen heeft, kunnen de huidige maatregelen nog niet versoepeld worden, klinkt het.

Alle wedstrijden van de hoogste vier afdelingen worden, sinds de competitiehervatting in juni, achter gesloten deuren gespeeld. Het plan was om in oktober weer deels fans toe te laten, maar dat gaat dus niet door.