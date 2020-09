School in rouw: Quentin (9) zakt in elkaar op de speelplaats en sterft

De gemeentelijke basisschool Centre Hornu in de Waalse gemeente Boussu is in rouw. Maandagmiddag zakte een van hun leerlingen (9) in elkaar op de speelplaats en overleed.

De school kan nog niet goed vatten wat er maandag precies is gebeurd op hun speelplaats. “Quentin had plezier met zijn vrienden en speelde verstoppertje. Plots viel hij op de grond. Hij stond niet op, de leraren in de buurt snelden naar hem toe”, aldus burgemeester Jean-Claude Debiève (PS).

De hulpdiensten waren snel ter plaatse, want het ziekenhuis bevindt zich vlak bij de school. “Een halfuur lang probeerden ze de jongen op de speelplaats te reanimeren. Daarna werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Maar het mocht niet baten, maandagavond volgde het slechte nieuws dat de jongen alsnog overleden was.”

Over de doodsoorzaak is nog geen duidelijkheid, maar de jongen van amper 9 jaar stierf waarschijnlijk aan een interne bloeding. “Mogelijk is een aneurysma gescheurd.”