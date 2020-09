Crevits wil met 10 acties zieken vlotter opnieuw aan de slag te krijgen

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) vraagt aan experten en belangenorganisaties om tegen het einde van dit jaar 10 concrete acties uit te stippelen die ervoor moeten zorgen dat zieken helpen om opnieuw aan de slag te gaan. De CD&V-minister lanceert die oproep dinsdag op de webinar “Van V(irus) naar W(erk)”.

In 2019 waren er 219.000 arbeidsongeschikten in Vlaanderen. Dat is omgerekend 6 procent van het arbeidspotentieel. Door de coronacrisis zal dit percentage wellicht toenemen.

Om het voor zieken toch makkelijker te maken om opnieuw de stap naar werk te zetten, gaat minister van Werk Hilde Crevits op zoek naar 10 concrete acties. Ze wil zich daarbij laten inspireren door experts en belangenorganisaties. Bedoeling is dat er tegen het einde van dit jaar 10 concrete acties op tafel liggen.

Dat zegt de CD&V-minister op een speciaal webinar met ook sprekers van VDAB, CM, RIZIV, GTB, het Vlaams Patiëntenplatform en de KU Leuven. “Ik vind het enorm belangrijk dat alle betrokken organisaties uit het domein werk én gezondheid vandaag samen rond de virtuele tafel zitten. Als we stappen vooruit willen zetten in de activering naar werk van mensen met gezondheidsproblemen, dan is er maar één manier: we zullen het samen moeten doen. De behandelende sector, de bedrijfsgeneeskunde, de ziekenfondsen, de werkgevers- en werknemersorganisaties”, aldus Crevits.