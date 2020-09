Siberische sekteleider ‘Vissarion’ die beweert de reïncarnatie van Jezus te zijn, opgepakt door Russische geheime dienst

De prominente Siberische sekteleider “Vissarion” werd dinsdag gearresteerd door de Russische geheime diensten. De leider voert al drie decennia de sekte Kerk van het Laatste Testament aan en wordt door vele van zijn duizenden volgelingen gezien als de reïncarnatie van Jezus Christus.

“Vissarion” en twee van zijn familieleden, Vadim Redkin en Vladimir Vedernikov, zijn dinsdag gearresteerd in Siberië tijdens een gezamenlijke operatie van de geheime diensten en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze werden weggevoerd met een helikopter.

Ze worden ervan beschuldigd de sekte te hebben gebruikt om geld van hun volgelingen af te troggelen en psychologische druk op hen te hebben uitgeoefend met “ernstige schade aan hun gezondheid” als gevolg.

De voormalige politieagent, wiens echte naam Sergej Torop is, heeft in 1991 de sekte opgericht in een afgelegen gebied in het Kurgandistrict in het Siberische deelgebied Krasnojarsk. De sekteleider kon duizenden volgelingen aantrekken. Ze streven naar zelfvoorziening en willen de mensheid redden van ‘het einde der tijden’.