Wim De Decker en Vadis Odjidja zien kansen voor AA Gent in dubbel treffen met Kiev: “Kunnen iets moois neerzetten”

Woensdagavond staat AA Gent oog in oog met het Oekraïense Dynamo Kiev voor de heenwedstrijd van de play-offronde van de Champions League. De laatste horde voor het ultieme voetbalwalhalla: “Eindelijk kunnen we er aan beginnen”, kan Wim De Decker een zekere opwinding niet verbergen. “Dit is het soort wedstrijden waar je als voetballer naar toe leeft en je voelt dat de spanning stilaan groeit in de spelersgroep.”

Vorig seizoen sneuvelde Kiev nog tegen Club Brugge maar toch wil men in Gent de Oekraïense tegenstander allerminst onderschatten: “Dynamo is een heel degelijke tegenstander. Ze voetballen vanuit een heel stevig defensief blok en hun team is een prima combinatie van jeugd en ervaring”, aldus De Decker die door zijn aanvoerder Vadis Odjidja werd bijgetreden: “Morgen wacht er ons sowieso een goede tegenstander. Kiev speelt eerder behoudend, dus we zullen verstandig om moeten gaan met de wedstrijdomstandigheden. Maar we maken zeker een kans.”

Anderzijds voelt men in de Ghelamco Arena stilaan ook de spanning stijgen voor wat wel eens de twee belangrijke duels van het seizoen kunnen worden: “Je merkt dat de benadering iets anders is. Deze groep is daar zeker ook over bezig”, vertelt De Decker die toch wel een slag om de arm houdt en ook het belang van de return benadrukt: “Het gaat over twee wedstrijden maar er staat ons dan ook mogelijks iets moois te wachten. We zullen echter zeker het publiek missen. Voetbal zonder publiek is helemaal iets anders. En zeker morgen. Iedereen wil voor zulke duels afzakken naar een stadion.”

Foto: BELGA

Vadis Odjidja: “Lang gewerkt om hier te staan”

Ook bij Vadis Odjidja – die vorige zaterdag pas voor het eerst opnieuw in actie kwam sinds hij een Corona-besmetting opliep tijdens zijn revalidatie nadat hij een knieblessure opliep - leeft de dubbele confrontatie met de Oekraïense traditieclub enorm: “Het is een belangrijke wedstrijd. Ik voel me nog niet 100% maar Moeskroen was al een stap in de goede richting. 90 minuten? Dat moet je afwachten maar het is fijn dat ik zaterdag al kon spelen in Moeskroen. Maar ik kon nog niet zoveel trainen en zeker de opeenstapeling van inspanningen, voel ik toch nog wel een beetje.”

“Ik denk dat heel wat spelers er zich van bewust zijn dat de groepsfase behalen een enorme boost zou betekenen voor de club en spelersgroep. We staan er nu zo dichtbij. Het zouden heel mooie wedstrijden zijn waar iedereen bij wil zijn. We hebben een jaar lang hard voor gewerkt om hier te staan. Hopelijk kunnen we dit realiseren. Alles rondom die wedstrijden is mooi: de stadions, de verplaatsingen, je speelt tegen de beste spelers ter wereld. Het zou mooi zijn om met deze club hier aan deel te nemen.”

Toch trachtte Odjidja meteen ook de verwachtingen te temperen. De twee opeenvolgende zeges onder het bewind van Wim De Decker zorgen niet meteen voor een ‘Indian Summer’ in de Ghelamco Arena: ‘Na twee zeges zie je natuurlijk altijd wat meer blije gezichten in de kleedkamer. Bepaalde jongens leven ook inderdaad opnieuw op, dat merk je ook op het veld. Dat is alleen maar goed.”

“Hopelijk kunnen we die positieve tendens doortrekken tegen Kiev. Maar sommige jongens hebben toch nog wat meer tijd nodig. Als kapitein op hen proberen in te spreken? Je kunt zoveel praten als je wil met iemand maar als die geen vertrouwen voelt, sta je ook als aanvoerder of coach machteloos. Daarom is het ook vooral goed als je enkele matchen wint, dan komt het vertrouwen sneller.”