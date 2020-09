Cocaïne meer dan ooit beschikbaar in EU, België blijft belangrijkste toegangspoort

Cocaïne is meer dan ooit beschikbaar in de Europese Unie: in 2018 werd een recordhoeveelheid van 181 ton cocaïne in beslag genomen, 40 ton meer dan in het vorige recordjaar 2017. Dat blijkt uit het Europees Drugsrapport van het van het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA). België blijft de belangrijkste toegangspoort voor cocaïne in Europa, met 53 ton van de drugs die in beslag werd genomen.

“De indicatoren tonen aan dat de beschikbaarheid van cocaïne zich op een ongekend niveau bevindt in Europa”, aldus EMCDDA in zijn jaarverslag. Het agentschap baseert zich op de meest recente beschikbare cijfers over inbeslagnames van cocaïne, die uit 2018.

België (53 ton), Spanje (48 ton) en Nederland (40 ton) zijn met hun grote havens samen goed voor 78 procent van de geschatte 181 ton cocaïne die in 2018 in de Europese Unie in beslag is genomen. In 2018 werden 110.000 inbeslagnames uitgevoerd in Europa, eveneens een record. De gemiddelde zuiverheid van cocaïne stijgt al tien jaar, terwijl de straatwaarde van de drug stabiel is gebleven.

LEES OOK. Antwerps burgemeester De Wever over War on Drugs: “Wij kunnen de rioolkolk niet sluiten”

Volgens de gegevens van EMCDDA gebruikten in 2018 4,3 miljoen Europeanen cocaïne, die voornamelijk afkomstig was uit Colombia, Bolivia en Peru. Het gaat om de op een na populairste drug in Europa, na cannabis.

Het agentschap wijst in zijn rapport ook op de “toenemende rol van cocaïne in de drugsproblematiek” in Europa, aangezien “de een belangrijke drijfveer blijkt te zijn voor drugsgerelateerd geweld”.

Ook wijst het agentschap erop dat criminele bendes nieuwe werkwijzen aannemen: inbeslagnames van cocabladeren wijzen erop dat er ook in Europa laboratoria zijn om cocaïne te produceren. En naast cocaïne en cannabishars wordt er ook steeds meer heroïne per boot vervoerd, zo blijkt uit het rapport.